مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قتل الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينياً خلال مداهمة مخيم للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم نور شمس بطولكرم".

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وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، في بيان إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجيش وعدد من المسلحين في المخيم".

الجيش يقتحم المخيم

في موازاة ذلك، قال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل "وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين والجيش الإسرائيلي".

وأوضح سكان من المخيم أن الجيش الإسرائيلي استقدم معه جرافات وقام بتجريف طرق داخل المخيم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه استهدف "بناية بداخلها عدة قنابل جاهزة للاستخدام، وأن إحدى هذه القنابل انفجرت خلال المداهمة".

وعقب انسحاب الجيش من المخيم، شوهد سكان من المخيم يعاينون ركاما وآثار ثقوب في المبنى المستهدف، حسب مصور وكالة فرانس برس.

ارتفاع وتيرة العنف

وارتفعت وتيرة العنف منذ مطلع العام الماضي، وأدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 226 فلسطينياً و32 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفقاً لتعداد وضعته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.