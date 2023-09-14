روسيا تطرد دبلوماسيين أميركيين في قضية "تجسس" مفترضة
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بأنهما كانا عميلي "ارتباط" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.
كما أضافت "يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
"غير مرغوب فيهم"
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي تسليم دبلوماسي كبير من البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو مذكرة تتضمن قائمة بموظفين دبلوماسيين أميركيين غير مرغوب فيهم.
فيما لم يحدد البيان حينها هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم أو عددهم.
جاءت الخطوة حينها رداً على طرد واشنطن 12 دبلوماسياً من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن موظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
إجراءات متبادلة
يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي، 12 دبلوماسياً روسياً من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصاً غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 مارس/آذار.
وأبلغت واشنطن حينها الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة، بحسب وكالة "سبوتنيك".
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