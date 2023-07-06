روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين

أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين، رداً على طرد هلسنكي دبلوماسيين روسا، وعلى المسار المناهض لروسيا الذي تسلكه فنلندا.
وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بخصوص استدعاء السفير الفنلندي: "تم إبلاغ السفير أنه على خلفية طرد 9 أفراد من البعثة الروسية في فنلندا في يونيو 2023، تم إعلان 9 موظفين في السفارة الفنلندية في روسيا والقنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرغ أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
كما شدد بيان الخارجية الروسية على أن "المعايير التي تناقش حالياً بخصوص انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي تشكل تهديداً لأمن روسيا، كما أن تشجيع نظام كييف على خوض الحرب وتزويده بالأسلحة الغربية يعتبر عملاً عدائياً واضحاً ضد بلدنا".
وتابع البيان "هذا النهج للسلطات الفنلندية لن يبقى دون رد".
وكانت الخارجية الروسية قد أفادت في وقت سابق، اليوم الخميس، باستدعاء سفير فنلندا في موسكو، أنتي هيلانترا، إلى مقر الخارجية.
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