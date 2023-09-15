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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أسوشييتد برس)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أسوشييتد برس)

موسكو تطور غواصات نووية.. وكييف تسخر من شويغو

دبي- العربية.نت
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مع استمرار استعصاء الحرب الروسية الأوكرانية، دون تقدم طرف على آخر، وسط تركيز القوات الأوكرانية مؤخرا ضرباتها على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ سنوات، سواء عبر الزوارق المفخخة أو الطائرات المسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطوير غواصات نووية ومسيّرات تعمل تحت المياه.

جاء ذلك، بعدما تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الجمعة مصنع "زفيزدا" للغواصات في إقليم بريموريه شرقي البلاد، موجهاً بتشغيله بكامل طاقاته، وتحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

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كما أتى بالتزامن مع إعلان الجيش الأوكراني "تحرير" بلدة أندرييفكا قرب باخموت على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب المدينة المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات منذ أشهر.

فيديو لشويغو

أما مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، فلم يجد أمامه ضمن الحرب الإعلامية المستعرة أيضا بعيدا عن الجبهات، سوى السخرية من شويغو.

فقد رأى في تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا)، أن شويغو لم يعد واثقاً من انتصار بلاده في تلك الحرب، بعد مرور عام ونصف.

واعتبر أن خطابه تغير بشكل كبير، وانتقل من عبارة رددها سابقا مفادها "فرضنا السيطرة" إلى "نجونا خلال أشهر الصيف".

كما نشر فيديو من خطاب قديم للوزير الروسي، يعود للعام الماضي وآخر حديث، دامجاً الخطابين في مقطع واحد.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يشن منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطا دفاعية قوية مؤلفة من خنادق وحقول ألغام وأفخاخ مضادة للدروع.

وقد سمح هذا الهجوم حتى الآن باستعادة حفنة قليلة من البلدات فقط، إلا أن العمليات الأوكرانية تكثفت في الأسابيع الأخيرة، تماماً مع تكثيف الحملات على مواقع التواصل أيضا على ما يبدو!

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