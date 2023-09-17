روسيا و أوكرانيا
روسيا: دمرنا مركزاً لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف
كان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4 مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.
ولم تذكر الوزارة موعدا للقصف، كما لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
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وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تليغرام اليوم، أن روسيا استهدفت مبنى "منشأة مدنية" في خاركييف بأربعة صواريخ من طراز إس 300. ولم ترد الإدارة الإقليمية لخاركيف بعد على طلب من رويترز للتعقيب.
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وكان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4 مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الروسية.
وعانت الضواحي الشمالية للمدينة من المعارك في وقت سابق من الصراع.
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