تفتيش "كهف" وشقق بتركيا وتوقيف 10 أشخاص لصلتهم بداعش

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش، وإن خمسة منهم وضعوا رهن الاحتجاز.

وأضاف يرلي قايا أن جهاز المخابرات التركي "إم. آي. تي" وقوات من الشرطة ومكافحة الإرهاب نفذت عملية في مدينة إزمير الساحلية غرب البلاد، بعد أن أظهرت معلومات أن المشتبه بهم أخفوا بعض الإمدادات في المدينة.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA BULUNAN DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK, İZMİR BORNOVA’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve… pic.twitter.com/7Vq34MX7NH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023

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وأوضح أن السلطات عثرت على مواد هلامية متفجرة ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر مخبأة في منطقة بورنوفا الجبلية بإزمير.

وقال الوزير عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نتيجة للعملية، أُلقي القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، احتجز خمسة منهم وصدرت أحكام بالرقابة القضائية على خمسة آخرين".

وبموجب أحكام الرقابة القضائية، يجوز للمشتبه بهم مغادرة مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة لكن تفرض عليهم شروط وضوابط معينة.

وأظهرت لقطات من العملية نشرها يرلي قايا على منصة إكس عدداً من سيارات الشرطة في منطقة جبلية، بينما كان رجال الأمن يبحثون داخل كهف صغير عن المواد المخبأة. كما أظهرت اللقطات تفتيش منزل والقبض على المشتبه بهم.

وشن تنظيم داعش هجمات كثيرة في أنحاء تركيا، منها الهجوم على مطعم في إسطنبول في الأول من يناير 2017، مما أدى لمقتل 39 شخصاً. ونفذت الشرطة التركية عدة عمليات استهدفت المتطرفين.