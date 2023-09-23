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تدريبات عسكرية صينية حول تايوان - (أرشيفية - رويترز)
تايوان

تايوان تحذر من مواجهة عسكرية محتملة مع الصين

الصين أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة

تايبه - رويترز
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قال وزير الدفاع في تايوان اليوم السبت إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.

وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.

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وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضا تابعة لها، في السنوات الأخيرة العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة سعيا لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه.

وردا على سؤال من الصحفيين على هامش البرلمان عن احتمال وقوع حادث عرضي يثير صراعا أوسع نطاقا نظرا لتكرار الأنشطة الصينية، قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ "هذا أمر يقلقنا للغاية".

وقال تشيو إن "مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه".

وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن الصين تجري عادة مناورات واسعة النطاق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

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وقالت الوزارة اليوم السبت إن الصين أوقفت تدريباتها إلى حد كبير، وذكرت أنها لم ترصد سوى طائرتين صينيتين تعملان في منطقة الدفاع الجوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت تايوان مرارا إنها ستلتزم الهدوء ولن تصعد الوضع، لكنها لن تسمح "بالاستفزازات المتكررة" من الصين، التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان.

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