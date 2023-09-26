بعد إعلان كييف مقتله.. روسيا تبث فيديو لقائد أسطول البحر الأسود مع شويغو

ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

وبان المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الاثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة، الجمعة، على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

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وقال الجيش الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، إن روسيا هاجمت أوكرانيا، مساء أمس، بواسطة 38 مسيّرة من طراز "شاهد"، مؤكداً إسقاط 26 منها، وذلك على ما يبدو في ضربات انتقامية للهجوم على المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكانت منطقة أوديسا من بين المواقع المستهدفة مساء أمس، لا سيما مرفأ إسماعيل. وكتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر عبر تليغرام، أن الهجوم دام ساعتين، مؤكداً إسقاط "غالبية المسيّرات". وأضاف: "للأسف أصيبت المنشآت المرفئية في منطقة إسماعيل"، مشيراً إلى إصابة سائقي شاحنة، نقل أحدهما إلى المستشفى.

ولحقت أضرار بمركز مراقبة ومستودعات، فضلاً عن 30 شاحنة تقريباً، على ما أضاف الحاكم. وأصبح مرفأ إسماعيل الواقع على نهر الدانوب عند الحدود مع رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إحدى الطرق الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد وقف العمل في يوليو باتفاق كان يسمح لأوكرانيا بتصدير إنتاجها بحرية.

وتكثفت منذ ذلك الحين الهجمات الروسية في منطقتي أوديسا وميكولاييف بجنوب البلاد. وأتى الهجوم الجديد بعد هجوم روسي وصفته سلطات أوديسا بأنه كبير أمس. وقد استهدفت المنطقة خلاله بـ19 مسيّرة من طراز "شاهد"، وصواريخ من بينها صاروخان من طراز "أونيكس".

وفي الجنوب أيضاً بمنطقة خيرسون، أصيب 4 أشخاص بجروح في هجمات روسية مساء أمس، بحسب الحاكم أولكسندر بروكودين. وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، استهدفت مدينة كريفي ريغ بصاروخ باليستي وفق معلومات أولية أوردها صباح اليوم قائد الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول. وأشار عبر تليغرام إلى عدم وقوع ضحايا، مضيفاً أن منطقة نيكوبول استهدفت أيضاً من دون تسجيل إصابات.