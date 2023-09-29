الأمم المتحدة: مستعدون للتعامل مع 120 ألف لاجئ في أرمينيا

بعد فرار نحو 88 ألف شخص من إقليم ناغورنو كارباخ إلى أرمينيا، أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة استعدادها للتعامل مع 120 ألف لاجئ في أرمينيا.

فرار 88 ألفا

إلى هذا، أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، نازلي بغداساريان، اليوم الجمعة، أن أكثر من 88 ألف شخص نزحوا من إقليم ناغورنو كارباخ إلى أرمينيا.

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وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: "حتى الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت موسكو) وصل 88780 نازحاً قسراً من إقليم كارباخ إلى أرمينيا".

عدد السكان 120 ألف نسمة

وبلغ عدد سكان كارباخ قبل اندلاع الأعمال القتالية، في 19 سبتمبر الجاري، حوالي 120 ألف نسمة.

وكانت الأوضاع قد تصاعدت في الإقليم يوم 19 سبتمبر الجاري، حيث أعلنت باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب الجيش الأرميني من المنطقة.

"عدوان واسع النطاق"

فيما أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمينية في كارباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".

من جهتها دعت روسيا أطراف الصراع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية.

تعليق العملية

وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن التوصل، بمشاركة قوات حفظ السلام الروسية، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية مكافحة الإرهاب في كاراباخ.

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، خاضتا حربين للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه والذي تسكنه غالبية من الأرمن، الأولى في تسعينات القرن الماضي والثانية عام 2020.

ورعت موسكو اتفاقاً لوقف النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوة لحفظ السلام هناك، لكن تلك القوات لم تمنع هجوم القوات الأذربيجانية الخاطف الأسبوع الماضي، ما أغضب يريفان بشكل كبير.