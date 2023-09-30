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Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the government, via video link in Moscow, Russia July 19, 2023. Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- رويترز)

موسكو لواشنطن: ما زلتم تسلوننا وتضحكوننا

دبي- العربية.نت
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بعد تحذيرات أميركية للجيش الليبي من التقارب مع روسيا، جاء الرد الروسي.

فقد سخرت السفارة الروسية في ليبيا، اليوم السبت، من تلك التحذيرات التي طالت قائد الجيش خليفة حفتر وغيره من القادة الليبيين.

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"نضحك طوال الليل"

وفي تعليق ساخر على موقع "تلغرام"، قالت السفارة الروسية "واشنطن ما زالت تُسلينا... كنا نضحك طوال الليل".

أتى هذا الرد بعدما قال متحدث باسم البيت الأبيض للعربية/الحدث مساء أمس الجمعة "أن على القادة الليبين عدم الاعتماد على بوتين"

كما أضاف أن "الادارة الأميركية على تواصل مع القادة في ليبيا ومستعدة لتقديم الدعم في خضم هذه الأزمة التي تعيشيها البلاد"

iStock-روسيا أميركا
iStock-روسيا أميركا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى يوم الخميس حفتر لمناقشة الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

يشار إلى أن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الانقسام السياسي، وسط تعثر إجراء انتخابات تعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الطبيعي بعد سنوات من الفوضى التي غرقت بها إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وتتقاسم السلطة حاليا حكومتان، واحدة في طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت مدعومة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد بعد إقالة فائز السراج.

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