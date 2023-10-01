قتلى وجرحى بقصف متبادل بين الجيش و"الدعم" في الخرطوم

سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أمس السبت أن القتال في جنوب الخرطوم أسفر عن مقتل شخص واصابة 17 اخرين نقلوا الى المستشفى، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية مقتل 11 مدنيا على الأقل.

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وقالت المنظمة في حسابها على منصة إكس "تويتر سابقا" إن قصفا وقع بالقرب من مستشفى البشائر التعليمي وسقطت شظايا داخل مجمع المستشفى.

كما عبرت عن قلقها إزاء الوضع في الخرطوم ونقلت عن رئيس بعثتها في السودان بيترو كورتاز القول "في كل أسبوع يتم نقل المرضى إلى المستشفيات بعد هجمات على أسواق ومناطق سكنية.. القصف اليوم كان على بعد أقل من 200 متر من مستشفى. الوضع سئ جدا ولا يتحسن".

قصف دفعي

من جانبهم ، أفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقعه في منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان الأحياء والمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جنوب ووسط المدينة التي تشكل مع بحري والخرطوم العاصمة السودانية الأوسع على جانبي نهر النيل، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

في حين قال موقع "سودان تربيون" الإلكتروني إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

11 قتيلاً

وأضاف موقع سودان تربيون أن خمسة مدنيين سقطوا قتلى جراء قصف مدفعي للدعم السريع في شمالي أم درمان كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في غربي أم بدة بولاية الخرطوم.

وأوضح أن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل.

يذكر ان السودان انزلق إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.