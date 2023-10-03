شويغو: لا خطط للتعبئة ولدينا قوات كافية لعمليات أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه لا خطط لتعبئة إضافية للجنود، مبيناً أن عدد المتطوعين الذين انضموا للجيش هذا العام تجاوز 335 ألفا.

وقال في اجتماع بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية "منذ بداية العام، انضم أكثر من 335 ألف شخص للخدمة العسكرية بموجب عقود وتشكيلات تطوعية، وفي شهر سبتمبر وحده، وقع أكثر من 50 ألف مواطن على العقود".

مادة اعلانية

كما تابع "لا توجد خطط لتعبئة إضافية في هيئة الأركان العامة، فالقوات المسلحة الروسية لديها العدد اللازم من الأفراد العسكريين للقيام بهجوم عسكري".

كذلك أوضح شويغو، أن روسيا أضعفت القدرة القتالية للأوكرانيين بشكل كبير وألحقت بها أضرارًا جسيمة.

وتابع "فشلت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي، وتم صد جميع الهجمات في اتجاه باخموت".

باخموت.. أسخن نقاط المواجهة بين الجيشين الروسي والأوكراني

عملية انتشار واسعة

وكانت القوات الروسية قد يدأت تنفيذ عملية انتشار واسعة في الجبهة الشرقية بأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية رصد تحركات وحشد أكثر من 10 آلاف جندي بالقرب من المدن المؤدية إلى محور باخموت من اتجاه الشمال، ومحاولة إعادة انتشار في عمق المدينة الخاوية من السكان.

يأتي ذلك بعد أيام من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمساعد السابق لقائد المجموعة المسلحة "فاغنر"، أندريه تروشيف.

فقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القيادي السابق في "فاغنر" الذي يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية، ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية والإشراف على تدريبهم في حرب أوكرانيا.

يذكر أن مقاتلي فاغنر لعبوا دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ أكثر من عام ونصف؛ وغادروا باخموت بعد المعركة وتوجه بعضهم إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق أنهى تمردا قصيرا قامت به فاغنر في يونيو.

وتركت موسكو ثلاثة خيارات أمام مقاتلي المجموعة المسلحة، إما الانضمام إلى صفوف الجيش، أو العودة إلى الحياة المدنية، أو الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا.