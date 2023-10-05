البحرية الروسية تقيم قاعدة دائمة بمنطقة انفصالية في جورجيا

تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية، الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.

وقال أصلان بزانيا لصحيفة "إزفستيا" الروسية "وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير".

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وأضاف أنه "ستظهر قاعدة دائمة جديدة لسلاح البحرية الروسية على ساحل البحر الأسود في هذه الجمهورية". وأشار بزانيا إلى أنه تم التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص بين روسيا وأبخازيا.

وذكر رئيس أبخازيا، أنه قام شخصيا بتفقد إحدى السفن الصاروخية الروسية الصغيرة.

وقال بزانيا الذي كان مقررا أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن الهدف من الاتفاق هو "زيادة القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا"، بحسب المقابلة التي نشرت الخميس.

في الوقت الراهن، توجد في مدينة أوتشامشيرا قاعدة لسفن الدوريات التابعة لخفر السواحل الروسي. وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2017. وقد تمت مناقشة خطط إنشاء قاعدة لسفن أسطول البحر الأسود في ميناء أوتشامشيرا الأبخازي في أوائل عام 2009.

وفي الفترة من 21 أغسطس إلى 1 سبتمبر من هذا العام، جرت تدريبات جوية عسكرية تكتيكية وخاصة مشتركة مع روسيا في أربع مناطق في أبخازيا.

وصعّدت كل من موسكو وكييف هجماتهما على هذا الممر المائي الرئيسي منذ وقف روسيا في تموز/يوليو العمل باتفاق يضمن المرور الآمن لسفن الشحن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.