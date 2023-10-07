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وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة

وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس

العربية.نت - وكالات
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي قبيل ذلك "حالة التأهب للحرب"، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل".

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