إسرائيل تقرر تدمير حماس ووقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر عقب اجتماعه في وقت مبكر اليوم الأحد وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن سقوط مئات القتلى.

كما اتخذ المجلس قرارا بتدمير قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية.

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ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول إن القرارات تهدف إلى "تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركتي حماس والجهاد".

وأضاف أن الغرض منها هو "الحد من قدرة هذه المجموعات على تهديد مواطني إسرائيل أو إلحاق الضرر بهم ولفترة طويلة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل قوته لتدمير حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "أتحدث الآن إلى كل مواطني إسرائيل: نحن معا في هذا الحرب، هذه الحرب ستستغرق وقتا، وستكون صعبة. أمامنا أيام صعبة، لكن أريد أن أعدكم بأمر واحد، أننا سننتصر بمعونة الله وجهودنا جميعا، وبفضل إيماننا بإسرائيل".

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجوما مباغتا على إسرائيل السبت شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وردت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين في العمليات التي تنفذها حركة حماس منذ صباح السبت ارتفع إلى 300 شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى إلى 1590 بينهم نحو 300 بحالة خطرة.