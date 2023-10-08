شاهد جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم مركز شرطة سيدروت بعد تحصن مسلحين داخله
بقى مسلحان داخل المركز على مدى 17 ساعة من القتال، ونجح أحدهما في الانسحاب عند هدمه بالجرافات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جرافات عسكرية شرعت، السبت، في هدم مركز شرطة في مستوطنة سيدروت بعد تحصن مسلحين فلسطينيين داخله.
صور متداولة لهدم جرافات إسرائيلية لمركز شرطة #سديروت وبداخله مسلحين فلسطينيين#غزة#إسرائيل#العربية pic.twitter.com/1MbPps1Fbx— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
وسيطر مسلحون فلسطينيون على مركز الشرطة في الساعات الأولى من هجوم حماس السبت، وأطلقوا قذائف صاروخية على القوات الإسرائيلية.
وبقى مسلحان داخل المركز على مدى 17 ساعة من القتال، ونجح أحدهما في الانسحاب عند الشروع في هدم المركز بالجرافات.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت إن الهجوم الذي شنته حماس السبت على بلدات ومستوطنات إسرائيلية لن يتكرر.
وأضاف الوزير الإسرائيلي بعد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر أن الجيش الإسرائيلي سوف يغير وجه قطاع غزة لسنوات مقبلة.
وتابع: "سنغير وجه الواقع في غزة لعدة سنوات من الآن".
وسقط أكثر من 250 إسرائيليا قتلى في هجمات لمقاتلين من حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية وقصف بآلاف الصواريخ لوسط وجنوب إسرائيل.
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