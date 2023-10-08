كتائب القسام: عملية طوفان الأقصى مستمرة والمواجهة لم تنته

في استمرار للمواجهات التي تفجرت فجر أمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها تمكنوا من التسلل في العمق الإسرائيلي.

كما أكدت أنها مستمرة في عملية طوفان الأقصى، لافتة إلى أن المواجهة ولم تنته بعد.

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وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في كلمة له، اليوم الأحد، إن المقاتلين يديرون عملياتهم باقتدار داخل عسقلان، مشيرين إلى استبدال بعض القوات في مناطق القتال بقوات أخرى بنجاح.

وأضاف أنه تم دعم مقاتلي الحركة الموجودين في سديروت من خلال قصفها بـ100 صاروخ.

كذلك أشار إلى أن كتائب القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.

كما أكد تنفيذ عمليات تسلل جديدة خلال الساعات الماضية. ودعا الشعب الفلسطيني والأمة للانخراط في معركة "طوفان الأقصى".

"طوفان الأقصى"

يذكر أن كتائب القسام كانت أعلنت أمس السبت انطلاق عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

كما تسلل عدد من عناصرها إلى عدة مستوطنات ومدن إسرائيلية.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة.

فيما ارتفع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في هجوم حماس إلى 400 والإصابات إلى 2000، بحسب قناة "آي 24".

وقالت الصحة الإسرائيلية إن أكثر من 2000 جريح إسرائيلي منذ بدء الاشتباكات 330 منهم بحالة حرجة.

أما على الجانب الفلسطيني فارتفع عدد القتلى إلى نحو 313 وإصابة ما يقارب 1990 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح أمس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.