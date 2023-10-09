حماس تهدد بإعدام أسير إسرائيلي مقابل أي قصف جديد على غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام: "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

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وأضاف أبو عبيدة "الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحمّلها المسؤولية أمام العالم".

100 محتجز لدى حماس

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن وجود نحو 100 محتجز لديها. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي على لسان أمينها العام زياد النخالة، عن احتجاز الحركة 30 إسرائيليا.

يذكر أن فصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، فجر السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 إسرائيلي.

وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.