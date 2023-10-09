حماس: الوضع الميداني لا يسمح بالحديث عن تبادل الأسرى الآن

أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن الوضع الميداني لا يسمح بالحديث عن مفاوضات تبادل الأسرى الآن.

وأضاف في حديث لـ"العربية/الحدث" أن الحركة تنسق مع الفصائل الأخرى على الأرض بشأن الأسرى، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأسرى الإسرائيليين على كافة محاور القتال.

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كما أوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أسراها، في إشارة إلى مقتل أربعة أسرى بوقت سابق اليوم.

في السياق ذاته، كشف مصدر أن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة حماس لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وقال المصدر المطلع على سير المحادثات، إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت "تمضي بشكل إيجابي"، بحسب "رويترز".

لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.

وأضاف المصدر أن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة منذ أن شنت الحركة هجوما من غزة، واقتحمت بلدات إسرائيلية، وقتلت أكثر من 700 إسرائيلي، واحتجزت عشرات الأسرى.

مقتل 4 أسرى

وكانت حماس قد قالت في وقت سابق، إن أربعة أسرى إسرائيليين ومحتجزيهم من رجالها قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس الأحد.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو، واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

كما لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم إلى أن تقديرات الجهات المختصة في إسرائيل تتوقع ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة إلى ألف قتيل.

وبحسب الصحيفة، هناك جثث لم يتم إحصاؤها بعد.

كما أشارت إلى أن عدد الإسرائيليين المحتجزين في القطاع يصل إلى 150 شخصا.

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تسجيل بلاغات عن إصابات في عسقلان وأسدود.

100 محتجز لدى حماس

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن وجود نحو 100 محتجز لديها. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي على لسان أمينها العام زياد النخالة عن احتجاز الحركة 30 إسرائيليا.

يذكر أن فصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 إسرائيلي.

وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.