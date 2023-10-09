نتنياهو: مسلحون فلسطينيون لا يزالوا داخل إسرائيل

مع استمرار الحرب لليوم الثالث على التوالي، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو الاثنين، ليعلن أن الضربات الحالية على غزة ما هي إلا بداية فقط، وفق زعمه.

"سنحسم المعركة مع حماس"

وأضاف في كلمة له، أن قواته ستحسم المعركة مع حماس، وذلك على الرغم من تأكيده على وجود مزيد من المسلحين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

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كما هدد بتحويل مواقع حركة حماس إلى مناطق خراب، كاشفاً أن الخطوة الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، والثانية هجوم مكثف على القطاع، وهو ما يجري حالياً.

ورأى أن ما ستفعله القوات الإسرائيلية بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، بحسب تعبيره.

وعن حاملة طائرات أميركية، قال نتنياهو إن أعداء إسرائيل بالمنطقة يدركون أهمية قدوم هذه الحاملة، مشددا على أنها موجودة بالمنطقة لدعم إسرائيل.

كذلك أعلن تكثيف الوجود الإسرائيلي على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل محتمل من حزب الله في لبنان.

إلى ذلك، دعا نتنياهو قادة المعارضة لإنشاء حكومة طوارئ، معتبراً أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى.

وأعلن أن حكومته تعمل على حشد الرأي العام الدولي لدعم العمليات في غزة.

"طوفان الأقصى"

يشار إلى أن فصائل فلسطينية كانت بدأت في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.