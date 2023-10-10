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Israeli soldiers carry the body of a victim of an attack by militants from Gaza at Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel, October 10, 2023. (Reuters)
الجيش الإسرائيلي ينقل جثة أحد القتلى
الشرق الأوسط

قتلى إسرائيل بارتفاع.. والجيش يؤكد سيطرته على تخوم غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي يقول إن عدد القتلى جراء عملية حماس ارتفع إلى أكثر من 1000

العربية.نت
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ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى من جراء عملية حركة حماس في نهاية الأسبوع ارتفعت الآن لأكثر من ألف قتيل.

وأعلن الجنرال جان غولدفاس، العدد خلال مؤتمر صحافي اليوم. وتحدث بينما استمر ضغط إسرائيل بهجوم عنيف يتضمن غارات جوية على غزة حصد حتى الآن 830 قتيلا، وتسبب في دمار واسع.

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وأضاف أن إسرائيل ستواصل "الهجوم ونهاجم حركة حماس الإرهابية وأي جماعة أخرى في غزة. سيتعين علينا تغيير الواقع من داخل غزة لمنع حدوث ذلك مجدداً".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على تخوم غزة مع مواصلة قصف القطاع الخاضع لحصار مطبق فيما تجاوز عدد القتلى الثلاثة آلاف في الجانبين، بينهم جنود ومقاتلون من حماس، في اليوم الرابع منذ أن شنت الحركة عمليتها المباغتة.

وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة"، مضيفاً أن قوات الأمن "استعادت السيطرة نوعاً ما على الحدود" مع غزة.

وأضاف: "نعلم أنه منذ الليلة الماضية لم يدخل أحد، لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل".

وأكد أن الجيش "استكمل تقريباً" إجلاء جميع التجمعات السكانية الحدودية، ونشر 35 كتيبة في المنطقة. وتابع: "نقوم ببناء بنى تحتية لعمليات لاحقة".

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