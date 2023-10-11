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Explosions illuminate the sky during Israeli strikes on Gaza City on October 10, 2023. (AFP)
من الغارات الإسرائيلية على غزة
الشرق الأوسط

الجامعة العربية تدين الحصار الاسرائيلي على غزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

وزراء الخارجية العرب يطالبون برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه

القاهرة - فرانس برس
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دانت الجامعة العربية الحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين" في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك في اجتماع طارئ عقدته الأربعاء.

وأكد وزراء الخارجية العرب في أعقاب الاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".

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وطالبوا بـ "إلغاء قرارات اسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد شنّ الحركة السبت هجوما غير مسبوق انطلاقا من غزة، على إسرائيل. وردت الأخيرة بقصف جوي ومدفعي مكثّف على القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من 15 عاما، الا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى العملية الى 1200 في إسرائيل، وإصابة أكثر من 2700 بجروح.

الى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، بينما أصيب 5339 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ودان وزراء الخارجية العرب الأربعاء "قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم".

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وتعرّض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لثلاث غارات جوية خلال 24 ساعة، اثنتان منها الثلاثاء. وعقب القصف، أفاد شهود أنه تمّ إجلاء الموظفين المصريين من المعبر.

وكان المعبر أغلق موقتا الإثنين بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني.

ومنذ أيار/مايو 2018 تركت مصر معبر رفح مفتوحا معظم الوقت بعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم.

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