برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في غزة سينفد خلال أيام

على وقع الغارات الإسرائيلية المكثفة، حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد مخزون الغذاء من المحال التجارية في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

فقد كشفت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة اليوم الخميس أن "مخزون قطاع غزة من المواد الغذائية بدأ يقل وقارب على النفاد في كثير من المحال التجارية، ولن يكفي لأكثر من أسبوع". وقالت عطيفة إن البرنامج لديه حاليا مواد غذائية تكفي حوالي 44 ألف شخص، لكنها أضافت "إغلاق كل منافذ القطاع وعملية حصار غزة يجعلان من الصعب إدخال أية مساعدات إضافية".

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وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي اشترى مواد غذائية من مناطق كثيرة، وأنه على استعداد لإيصالها إلى القطاع في حال توفر ممر آمن يسمح بدخولها.

كذلك أشارت إلى أن هذه المواد الغذائية موجودة في مصر وإسرائيل، وأضافت "الأزمة كلها تكمن في تأمين المناطق الحدودية وضمان عدم استهداف هذه المعابر حتى تصل المواد بصورة آمنة إلى داخل القطاع".

كارثة إنسانية

وأعربت عطيفة عن قلق برنامج الأغذية العالمي من الوضع المتدهور في قطاع غزة وتأثر المدنيين بالصراع الحالي بسبب ما وصفته بأنه "عملية تهجير ونزوح واسعة".

كما أضافت أن هذا النزوح "سيستمر مع استمرار الغارات الجوية"، مؤكدة أن غزة "لم تشهد نزوحا بهذا الحجم منذ عام 2014" حين اندلع صراع عسكري بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بالقطاع.

وتابعت قائلة إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) توفر المأوى للآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

إلى ذلك ذكرت عبير عطيفة أن برنامج الأغذية يقدم بالتعاون مع الأونروا مساعدات غذائية في الملاجئ التي نزح إليها الكثير من أهل غزة. لكنها أشارت إلى مشكلات في تقديم هذه الخدمات مثل تدمير البنية التحتية والشوارع وتدهور الوضع الأمني بصورة عامة.

ووصفت الوضع في القطاع بأنه "ليس أزمة إنسانية، بل هو كارثة إنسانية".

تحديات

في موازاة ذلك قالت عطيفة إن أهم الفئات التي يستهدفها برنامج الأغذية العالمي "هم الموجودون في الملاجئ وبعض الأسر الأكثر ضعفا والأكثر فقرا الموجودة خارج الملاجئ بالإضافة إلى بعض الأسر التي تستضيف النازحين".

وأشارت إلى أن البرنامج يواجه عددا من التحديات على رأسها التحدي الأمني وانقطاع الكهرباء واستمرار الحصار.

يذكر أن برنامج الأغذية كان قد أعلن يوم الثلاثاء عن إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية.

وحذر البرنامج من أن سكان القطاع يفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية، ودعا إلى فتح ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

فيما قالت الأونروا اليوم الخميس إن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 340 ألفا على الأقل منذ بدء الهجمات يوم السبت الماضي، منهم نحو 220 ألفا لجأوا إلى 92 مدرسة تابعة لها.

وضع كارثي

وكانت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فليشر قد قالت أمس الأربعاء إن مخزون البرنامج في غزة سينفد قريبا في ظل" الوضع الكارثي" الذي يشهده القطاع.

وأضافت في حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) أن هناك عائلات بأكملها "لا تجد سبيلا للحصول على الغذاء أو الماء أو الإمدادات الأساسية".

وأطلق البرنامج يوم الثلاثاء "عملية طوارئ" لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في قطاع غزة والضفة، قائلا إنه يحتاج لأكثر من 17 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل مع الوضع الحرج في القطاع.