رئيس إسرائيل محتداً: على سكان غزة الانقلاب على حماس

محتداً في اجاباته على الأسئلة الموجهة من الصحافيين بشأن العقاب الجماعي لسكان غزة، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن على المدنيين في القطاع الانقلاب على حركة حماس.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن فلسطينيين كثرا لا يتفقون مع حماس لكن في منازلهم منصات صواريخ.

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كما أشار إلى أن" الجيش الإسرائيلي يرد الآن في غزة بموجب القانون الدولي"، على حد قوله.

إلى ذلك قال إن "الوضع مأساوي ومؤلم"، في إشارة إلى هجوم حماس الأخير، لافتاً إلى أن "الرهائن الإسرائيليين يعيشون كابوساً"، مطالباً العالم بـ"الوضوح الأخلاقي" أمام ما حصل في إسرائيل.

لا حديث عن مصير نتنياهو

ورفض هيرتسوغ التعليق على إمكانية دخول الجيش عسكرياً إلى غزة، مؤكداً أن لا رحمة مع "إرهاب" حماس، على حد وصفه.

في حين قال إنه "لا حديث عن مصير نتنياهو قبل الانتهاء من الحرب".

"عقاب جماعي"

يذكر أن خبراء من الأمم المتحدة كانوا أكدوا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية على غزة ترقى إلى "العقاب الجماعي". وعبرت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن أسفها لأن "الضربات الإسرائيلية الانتقامية على غزة تعد بمثابة عقاب جماعي".

وبينما نددت المجموعة "بالجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس"، قالت إن إسرائيل لجأت إلى شن "هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة".

كما قالت المجموعة، التي تضم عددا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان "لقد عاش سكان غزة تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب قاسية كبرى، والتي لا تزال نتيجتها مجهولة".

هذا ويشهد القطاع أوضاعاً إنسانية مأساوية، بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود، بالإضافة إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، صباح السبت الماضي (7 أكتوبر) هجوما مباغتا على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص، وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

فيما أمرت إسرائيل، الاثنين، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.