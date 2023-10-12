ماكرون يحذر من خطر انتقال الصراع: أدعو إسرائيل لرد قوي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية" التي شنتها حركة حماس السبت، مؤكدا أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الافراج عن الرهائن الذين خطفتهم الحركة.

"الرد الوحيد الممكن"

وقال في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل"، مضيفا "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديموقراطية".

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وتوجه الى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول إن باريس "ستقوم بكل الممكن الى جانب السلطات الاسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين الى منازلهم".

مقتل 13 وأسر 17

فيما قال إن 13 مواطنا فرنسيا قتلوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل وتعهد ببذل كل ما في وسعه لإعادة 17 مواطنا فرنسيا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وأضاف أن حماس منظمة "إرهابية" تريد موت الشعب الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الضمانات الأمنية لإسرائيل إلى جانب إنشاء دولة فلسطينية.

"خطر انتقال الصراع"

كما حذر الرئيس الفرنسي من خطر انتقال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى فرنسا ودعا للحفاظ على "الوحدة الوطنية" في مواجهة الانقسامات السياسية.

جاءت تحذيرات ماكرون في الوقت الذي قررت فيه السلطات الفرنسية حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية وقوع اضطرابات تهدد "النظام العام".

لكن مئات الأشخاص تجمعوا تحديا للقرار في ساحة الجمهورية في وسط باريس ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

"تحقيق فرنسي في هجوم حماس"

في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدعين قولهم إن باريس ستفتح تحقيقا في الإرهاب في هجوم حماس على إسرائيل.