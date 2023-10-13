الجيش الإسرائيلي لأهل غزة: أخلوا منازلكم وتوجهوا جنوباً

في اليوم السابع للتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، وبينما شهد قطاع غزة أعنف أيامه حتى الآن، دعت إسرائيل سكان القطاع إلى إخلاء المناطق الشمالية.

وحث الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حمايتهم"، وفق تعبيره.

مباشر من #العربية | غارات ليلية على قطاع #غزة ومئات الآلاف في القطاع أصبحوا بلا مأوى.. و #بريطانيا ترسل 3 مروحيات وسفينتين لشرق المتوسط https://t.co/kqdsm8PIK5 — العربية (@AlArabiya) October 12, 2023

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لن يعودوا إلا..

كما أوضح أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يتم إصدار إعلان آخر يسمح بذلك.

إلى ذلك، أكد أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة، وأمر سكان غزة بعدم الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الجيش الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتواجد جنوب وادي غزة". وتابع "يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مبان مكتظة بالسكان... عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، وفق تعبيره.

تحذير أممي من كارثة

أتى ذلك، بعدما أعلنت الأمم المتحدة بوقت سابق اليوم، أن إسرائيل أبلغتها بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

كما اعتبر أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة، منبها من مأساة ووضع كارثي.

غضب إسرائيلي

إلا أن تصريحات دوجاريك لم ترق للجانب الإسرائيلي. فشن جلعاد أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، حملة عنيفة على المنظمة الدولية.

واعتبر رد المنظمة الدولية على ما وصفه بالإنذار المبكر الذي أطلقته بلاده "مخزيا".

كما زعم أن الأمم المتحدة "غضت الطرف لسنوات عن تسليح حماس واستخدامها السكان المدنيين والبنية التحتية في غزة للقتل وتكديس الأسلحة".

إلى ذلك، أضاف "بدلا من أن تقف المنظمة الآن مع إسرائيل التي قتل مواطنوها على يد حماس، والتي ما زالت تحاول تقليل الأذى الذي يلحق بغير المقاتلين، فإنها تعظ الإسرائيليين على وجه التحديد".

وختم قائلا "من الأفضل للمنظمة التركيز على إعادة الأسرى وإدانة حماس ودعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

أتت تلك التطورات، فيما رأى عدد من المراقبين أن هذا الإنذار قد يكون مؤشراً لتوغل بري وشيك شمال القطاع، لاسيما أن كافة المعطيات العسكرية والتعزيزات التي دفع بها نحو حدود القطاع تشي بذلك.

كما اعتبره البعض دعوة لتفريغ غزة من سكانها بغية الدفع بهم نحو الجنوب، ومن ثم "تهجيرهم" إلى مصر.

يشار إلى أن إخلاء شمال غزة يعني نقل نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.2 إلى منطقة الجنوب المكتظة أساسا بالسكان، وسط حصار مطبق نفذ منذ الاثنين الماضي على غزة.