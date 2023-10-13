إنذار خطير من إسرائيل بإخلاء شمال غزة.. هل دقت ساعة التوغل؟

شهد قطاع غزة، ليل الخميس الجمعة وصباح اليوم، أعنف وتيرة قصف إسرائيلي منذ انطلاق عملية حركة حماس، السبت الماضي، في غلاف غزة.

فقد نفذت إسرائيل غارات مكثفة وعنيفة على معظم مناطق القطاع المكتظ بالسكان، لاسيما في الشمال.

مباشر من #العربية | غارات ليلية على قطاع #غزة ومئات الآلاف في القطاع أصبحوا بلا مأوى.. و #بريطانيا ترسل 3 مروحيات وسفينتين لشرق المتوسط https://t.co/kqdsm8PIK5 — العربية (@AlArabiya) October 12, 2023

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كما شهدت غزة انفجارات متعددة ليلا، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في معظم مناطقها.

مليون خلال 24 ساعة

بالتزامن، أبلغ الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

كذلك شدد المتحدث على أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة. وقال "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

كما أوضح أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

في المقابل، ردت حماس، معتبرة أن تحذير سكان غزة للانتقال "دعاية زائفة"، وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراءه.

كذلك، ردت إسرائيل على التصريحات الأممية، واصفة إياها بالمخزية.

تفريغ القطاع؟

فيما رأى عدد من المراقبين أن هذا الإنذار قد يكون مؤشراً لتوغل بري إسرائيلي شمال القطاع، وعملية برية وشيكة.

كما اعتبره البعض دعوة لتفريغ غزة من سكانها بغية الدفع بهم نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية.

سيناريو الاجتياح

من جهته، أوضح مراسل العربية/الحدث أن هذا القرار الإسرائيلي قد يكون هدفه تقسيم القطاع إلى جزءين، شمالا وجنوباً، لافتاً إلى أنه حتى الساعة لا مؤشرات على الأرض بتحركات وشيكة تشي بتوغل بري.

لكنه لم يستبعد حصول أي عملية برية قد تشارك فيها مئات الدبابات الإسرائيلية التي كانت انتشرت على الحدود خلال الأيام الماضية.

سيناريو الاجتياح.. قصف بري بالدبابات وبالطائرؤات جواً والزوارق بحراً! مراسل العربية/الحدث

كما رأى أنه في حال تنفيذ مثل هذا السيناريو فستشارك أيضا الطائرات الإسرائيلية جواً، والزوارق الحربية بحراً في قصف القطاع.

"ترانسفير" وتهجير قسري

من جهته، رأى الباحث في مركز الأهرام، بشير عبد الفتاح، في تصريحات للعربية/الحدث أن هذا الإنذار يشي بخطة إسرائيلية لتهجير قسري لنصف سكان غزة نحو الجنوب، ولاحقا إلى مصر في عملية "ترانسفير" مستفزة، وفق قوله.

وأكد أن الساعات القادمة ستكون حبلى بالتطورات السلبية.

وكانت مصر حذرت مراراً في الأيام الماضية من الدعوات إلى فتح ممرات إنسانية، معتبرة أنها محاولة لتفريغ القطاع من الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى نحو الحدود. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليل أمس أن "خروج الفلسطينيين من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا".

ومنذ انطلاق الهجوم العسكري المباغت لحماس الأسبوع الماضي، توعدت إسرائيل بتصفية الحركة، وفرضت حصارا مطبقا على القطاع، مانعة المياه والكهرباء، ودخول المساعدات والسلع.

كما فرضت معادلة "رفع الحصار مقابل إطلاق الأسرى".