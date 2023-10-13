تظاهرات حاشدة دعماً لغزة.. وقيود إسرائيلية على مصلي الأقصى

تظاهرات حاشدة تشهدها عدة مدن أردنية وأخرى متوقعة في الضفة الغربية والقدس، تنديداً بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط 1537 قتيلاً حتى الآن، بينهم 500 طفل.

ووسط توتر أمني شديد، نشرت إسرائيل المئات من عناصر الشرطة في محيط مدينة القدس وشوارعها.

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وقامت السلطات الإسرائيلية بتفتيش المواطنين، "ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى"، وذلك تزامناً مع إقامة صلاة الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كذلك نقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها، إن البلدة القديمة "محاصرة تماماً"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح لمن هم فوق سن السبعين فقط بالوصول إلى المسجد الأقصى.

تظاهرات في الأردن

وفي الأردن، خرج آلاف المواطنين من عدة مدن، وتوافدوا إلى العاصمة عمان للمشاركة في "مسيرة مليونية" دعماً لفلسطين.

فقد أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في شوارع العاصمة، كما احتشد أردنيون عند منطقة نزول العدسية، تاركين مركباتهم خلفهم واتجهوا سيرا على الأقدام باتجاه الأغوار، فيما يحشد مواطنون لمسيرة عقب صلاة الجمعة عند المسجد الحسيني في عمان.

ومنع الأمن الأردني متظاهرين من الوصول إلى الشريط الحدودي مع الضفة، داعين المتظاهرين إلى الالتزام بالمناطق المسموح بالتظاهر فيها.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أصدرت بيانا مساء الخميس، أكدت فيه أن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، حرصاً منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

حماس تدعو إلى النفير العام

وكانت حماس قد دعت الفلسطينيين إلى النفير العام، اليوم الجمعة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي للقطاع، وحثتهم على التوجه إلى المسجد الأقصى، ومواجهة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان يدعو إلى "النفير العام"، حثت حماس الفلسطينيين على "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة".

كما دعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "التظاهر والاحتشاد والاشتباك" مع القوات والمستوطنين الإسرائيليين.

مقتل 34 فلسطينياً

وقُتل في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمس ستة فلسطينيين، أربعة منهم، بينهم امرأة، قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي، والاثنان الباقيان هما أب وابنه قتلهما مستوطنون إسرائيليون بالرصاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما قُتل شاب فلسطيني ثالث برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن أطلق النار على مركز للشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

يذكر أن إسرائيل تقصف غزة بالضربات الجوية ونيران المدفعية ردا على هجوم حماس عليها هذا الأسبوع والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص، فيما قتل أكثر من 1500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وأذكى العنف في غزة التوترات في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 34 فلسطينيا على الأقل خلال اشتباكات منذ هجوم حماس يوم السبت الماضي، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.