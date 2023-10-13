تسلل جديد داخل إسرائيل.. ومقتل مسلح قرب قاعدة زيكيم

يواصل الجيش الإسرائيلي القصف المكثف لقطاع غزة منذ قيام حركة حماس يوم السبت الماضي بمهاجمة مستوطنات غلاف غزة وقتل وجرح وأسر عدد كبير من الإسرائيليين، إضافة لخوض اشتباكات متقطعة مع عناصر من القسام تمكنوا من التسلل إلى مناطق غلاف غزة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عملية تسلل جديدة وقتل مسلح من حماس قرب قاعدة زيكيم، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

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في موازاة ذلك، أفاد مراسل العربية/الحدث بانطلاق صفارات إنذار في ناحال عوز بغلاف غزة، وسط استنفار أمني إسرائيلي.

فيما اندلع اشتباك بمحيط مستوطنة بكعوت في الأغوار الشمالية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مراسل العربية/الحدث إنه تم تسجيل بلاغ بعملية تسلل أيضاً إلى مستوطنة ساحل عسقلان.

تفتيش المنازل

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه يواصل بتفتيش المنازل في البلدات قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف الجيش أنه خاض اشتباكات متقطعة مع مقاتلي "حماس"، مشيرا إلى أنه قتل خلال اليومين الماضيين مسلحين فلسطينيين كانوا يرتدون زي جنوده في مستوطنة بئيري.

كذلك أفاد بمقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين في اشتباك مع الجيش قرب قاعدة زيكيم على حدود قطاع غزة.

أتت عملية التسلل الجديدة بعد أيام من هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، شملت عمليات تسلل وأسر رهائن.

وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 1,200 شخص وأخذ قرابة 150 رهينة، معظمهم من المدنيين، وفق الجيش الإسرائيلي.

قصف عنيف لغزة

ورداً على ذلك، ينفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا عنيفا أدى إلى مقتل 1417 شخصا وجرح نحو 6268 في غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومنذ السبت، قتل 33 فلسطينيا وجرح نحو 180 آخرين على الأقل في مواجهات مع قوات إسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام كان قد بث مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة "زيكيم" العسكرية في اللحظات الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" وإجهازهم على عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.