خرائط تفصيلية وجدت على الجثث.. هكذا حُضّ للهجوم المباغت

أدت عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت الماضي، لصدمة في الجيش والمجتمع الإسرائيليين، لاعتمادها أساساً على عنصر المفاجأة وتمكنها من اختراق السياج العازل المحيط بغزة، وتجولها في مناطق غلاف غزة كأنها تعرف المكان ظهراً عن قلب.

لكن كيف تجهزت كتائب القسام خلال الفترة الماضية؟ وعلى ماذا اعتمدت في عمليتها المباغتة التي أسفرت عن عدد كبير من القتلى في الجانب الإسرائيلي بينهم مدنيون، بالإضافة لاحتجاز عدد من الرهائن؟

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خرائط تفصيلية للمدن والقواعد العسكرية

فقد كشفت وثائق جمعت من مواقع الهجمات أو من جثث مقاتلي حماس القتلى، أن مسلحي الحركة تدفقوا إلى جنوب إسرائيل من غزة حاملين خرائط تفصيلية للبلدات والقواعد العسكرية التي استهدفوها.

كما حمل البعض أدلة تكتيكية تحدد نقاط الضعف في المركبات المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس.

وأشارت الوثائق مجتمعة إلى أن حماس لم تشرع منذ البداية في استهداف المنشآت العسكرية فحسب، بل لمهاجمة المراكز السكانية المدنية واحتجاز الرهائن، كما أنها تقدم دليلاً على حجم جمع المعلومات الاستخباراتية الذي تقوم به الحركة ودرجة التخطيط للهجوم.

"مستوى غير مسبوق"

بدوره، قال مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن مسلحي القسام عرفوا بالضبط ما هي الأهداف. وأضاف: "لا يوجد شيء قريب من هذا المستوى من التخطيط في أي خطوات قامت بها حماس في الماضي".

وتصف وثيقة مكونة من 14 صفحة تحمل تصنيف "سري للغاية" باللغة العربية ومؤرخة في 15 يونيو/حزيران 2023، خطة لاختراق "مفالسيم"، وهو مجتمع جماعي صغير يسمى الكيبوتس، بالقرب من غزة، واحتجاز السكان كرهائن.

كذلك جاء في نص الوثيقة أن فريقين من خمسة أفراد وقائد سينفذون العملية في "الساعة S، اليوم Y"، وتضمنت أيضاً خرائط وصورا جوية للبلدة، تتحدث عن وجود 1000 مدني تحرسهم قوة أمنية متطوعة.

وحذرت الوثيقة من أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في مكان قريب يمكن أن تصل إلى "مفالسيم" في غضون 3-5 دقائق، مشيرة إلى أن أعضاء فريق الهجوم تم تكليفهم بفتح ثقوب في السياج الأمني، بينما كان على الآخرين توفير نيران المدفعية.

ونصت الخطة على أنه بمجرد دخول القوة ستقوم بأخذ السجناء واحتجازهم كرهائن للمفاوضات.

جمع معلومات استخباراتية

من جانبه، قال إيال بينكو، ضابط سابق في أجهزة الأمن، عن خطة حماس بشأن "مفالسيم": "إنها تظهر التطور، وجمع المعلومات الاستخبارية المنهجي، واستخدام المصادر البشرية، واستخدام مصادر الاستخبارات المفتوحة والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الهجمات الإلكترونية".

فيما أوضح ألموغ كوهين، أحد السكان وعضو البرلمان الإسرائيلي، الذي شارك في القتال، أن المهاجمين الذين قُتلوا في بلدة "أوفاكيم" بالقرب من غزة، كانوا يحملون أيضاً خرائط ووثائق أخرى.

وأظهرت خريطة عثر عليها في سترة أحد المسلحين، أن المهاجمين استهدفوا البلدة وكانوا يعرفون معالمها.

وأضاف أن "الخريطة كانت تشير إلى الأماكن المزدحمة والمعابد اليهودية ورياض الأطفال"، لافتاً إلى وجود "تفاصيل إضافية على الخرائط أظهرت أنهم جاؤوا مستعدين، وحتى أكثر من مستعدين"، مضيفاً أن الخريطة تم تسليمها إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك.

وثيقة تحمل تفاصيل عسكرية

إلى ذلك، أظهرت خريطة أخرى تم العثور عليها في جنوب إسرائيل، المواقع والأسماء باللغة العربية لبلدات أخرى بالقرب من غزة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، بما في ذلك "عين هشلوشة" و"كيسوفيم"، إلى جانب خط أحمر منقط وعلامة "مسار الفصيلة الشمالية".

وركزت وثيقة منفصلة على نقاط الضعف المزعومة في دبابة القتال الرئيسية للجيش الإسرائيلي، "ميركافا"، ونصحت المهاجمين بإطلاق النار عليها من مسافة 50 متراً باستخدام آر بي جي 7 أو أسلحة مباشرة أخرى"، في إشارة إلى صاروخ - قاذفة قنابل يدوية.

يذكر أن تخطيط حماس لهجوم يوم السبت بدأ في عام 2021، عندما بدأت الحركة في دراسة تكتيكات واستراتيجيات إسرائيل عن كثب، وفقاً لأبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، في بيان على تليغرام يوم الخميس. وقال إن النتيجة كانت "أكثر مما خططوا له".