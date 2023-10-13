قبل غزو محتمل.. واشنطن تعمل مع مصر "لخروج آمن من غزة"

قبل غزو محتمل من قبل القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، ورغم الرفض المصري، أعلنت واشنطن أنها تعمل مع تل أبيب والقاهرة من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين من غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعمل بجد" مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للخروج من غزة.

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كما أضاف أنه "سواء كان هناك توغل بري أم لا، نسعى للتأكد من أن هناك طريقة لخروج الأشخاص الذين يعيشون في غزة بأمان". وأردف "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للمدنيين في غزة بالمغادرة على الفور".

ووصف في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، تلك الساعات بالصعبة للغاية.

ماذا عن الأسرى؟

إلى ذلك، اعترف بأن "الجهود الإسرائيلية لاستهداف معاقل حماس في غزة بينما لا يزال الرهائن محتجزين في المنطقة خلق وضعًا صعباً ودقيقاً"، وفق تعبيره.

وقال: "أستطيع أن أقول إننا على اتصال كل ساعة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن وضع الرهائن، وقد قدمنا الخبرة والمشورة، لكن بالطبع هم يعرفون كيفية استعادة الرهائن بشكل جيد للغاية".

يشار إلى أن عدد الأميركيين الذين لقوا حتفهم بعد هجوم حماس في إسرائيل بلغ 27، وفقا للبيت الأبيض.

وكان كيربي كشف، أمس الخميس، أن نحو 14 أميركيا ما زالوا في عداد المفقودين.

تحذير مصري

وكانت مصر حذرت مراراً في الأيام الماضية من الدعوات إلى فتح ممرات إنسانية، معتبرة أنها محاولة لتفريغ القطاع من الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى نحو الحدود. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليل أمس أن "خروج الفلسطينيين من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا".

ومنذ انطلاق الهجوم العسكري المباغت لحماس، الأسبوع الماضي، توعدت إسرائيل بتصفية الحركة، وفرضت حصارا مطبقا على القطاع، مانعة المياه والكهرباء، ودخول المساعدات والسلع.

كما فرضت معادلة "رفع الحصار مقابل إطلاق الأسرى".