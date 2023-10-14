إسرائيل تغتال قيادياً بحماس.. وصواريخ القسام تصل تل أبيب

في اليوم الثامن للتصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد أن شنت حماس هجوما مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية، السبت الماضي، تصاعدت المخاوف من حصول اجتياح بري لغزة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية أحد قيادات حماس.

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وأوضح في بيان أن "قائد العمليات الجوية" مراد أبو مراد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه "نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

في حين لم يصدر تأكيد من حماس.

صواريخ تصل تل أبيب

إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أعلنت قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي شمال شرق غزة برشقة صاروخية. وأشارت عبر حسابها على تليغرام إلى أنها قصفت مدينة سديروت.

كما أفاد مراسل العربية/الحدث باستهداف تل أبيب ووسط إسرائيل بصواريخ من غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أشار المراسل إلى استئناف إطلاق الصواريخ نحو جنوب إسرائيل بعد توقف لساعات قليلة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم، شهد قطاع غزة المحاصر منذ السبت الماضي، غارات عنيفة طالت إحداها سوقاً شعبياً وسط غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما تتواصل حركة النزوح من شمال غزة نحو الجنوب، بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بضرورة إخلاء منازلهم.

يذكر أن عدد القتلى بين الجانبين ارتفع، اليوم السبت، ليصل إلى أكثر من 1900 قتيل، بينهم 614 طفلا في قطاع غزة.

أما في الجانب الإسرائيلي فبلغ عدد القتلى حتى اللحظة 1400، بينهم نحو 240 جنديا وضابطاً.