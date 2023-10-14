إسرائيل تهدد: كل اعتداء ينطلق من لبنان تتحمله الحكومة

في تهديد رسمي للسلطات اللبنانية بغية دفعها إلى ضبط الحدود جنوباً، أكدت إسرائيل أنها تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية".

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كما أضاف في بيان اليوم السبت أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".

مقتل متسللين

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش في وقت سابق اليوم، مقتل 4 مسلحين تسللوا صباحاً من جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت "وحدة كوماندوس حاولت التسلل من جنوب لبنان نحو إسرائيل".

وكانت إسرائيل استهدفت، أمس الجمعة، أطراف عدة بلدات لبنانية حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لفرانس برس. وأوضح المصدر أن القصف أعقب "محاولة تسلل" حينها من الجانب اللبناني من قبل "مجموعة فلسطينية".

أتى هذا التحذير وسط مخاوف من تفلت الجبهة جنوب لبنان، على وقع التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الذي دخل يومه الثامن، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود الشمالية وعند قطاع غزة أيضا.

كما جاء وسط قلق دولي من فتح جبهات موازية لغزة وتدخل حزب الله وغيره من الفصائل الموالية لإيران سواء في العراق أو سوريا، ما قد يشعل صراعاً إقليميا أكبر، لاسيما مع تدفق السلاح الأميركي والبريطاني إلى إسرائيل، مع مرابطة حاملة طائرات أميركية ضخمة قبالة سواحل البحر المتوسط.

فيما تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل منذ الأحد الماضي تبادلاً للقصف، غداة شن حركة حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف ومكثف على قطاع غزة المحاصر. وأدى هذا التصعيد إلى مقتل 1400 في إسرائيل، بينهم 240 جندياً وضابطاً، وبلغ عدد الأسرى الذين أخذوا من إسرائيل حوالي 150.

أما في قطاع غزة، فقتل 2215 بينهم 614 طفلًا على الأقل، وجرح أكثر من 8700 ، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.