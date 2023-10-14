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ثلاجات
ثلاجات الآيس كريم لحفظ الجثث في غزة
الشرق الأوسط

بعد تكدس الثلاجات الصحية.. شاحنات "الآيس كريم" لحفظ الجثث بغزة

العربية.نت
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بعد اكتظاظ الثلاجات الصحية بمشافي غزة، تحولت ثلاجات المواد الغذائية وحفظ المثلجات إلى ثلاجات لحفظ الأشلاء والجثث التي لم يعد لها متسع في أماكنها المخصصة.

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وأكد ياسر خطاب وهو أحد الموظفين بإدارة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح للعربية/الحدث، أنه نظراً لأن ثلاجات المستشفى لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الأموات والجثث، اضطرت إدارة المستشفى للاستعانة بثلاجات المواد الغذائية والآيس كريم عن طريق استعارتها من المصانع لاستيعاب كل هذه الأعداد.

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وأضاف أن هناك جثثا وأشلاء مضى عليها 3 أيام وهي مجهولة، لافتاً إلى انبعاث الروائح الكريهة من هذه الجثث المقطعة.

وأشار خطاب إلى أن الأسلحة التي تستخدم في هذه الحرب هي أسلحة نوعية لم يشهد قطاع غزة مثلها من قبل، فالجثث تأتي متفحمة ورائحتها كريهة جدا فيها غازات سامة لا يستطيع أحد تحملها على حد قوله.

كما أوضح خطاب أن الشاحنات التي استعانوا بها تستوعب كل واحدة منها نحو 20 جثة إذا تم تكديسهم فوق بعضهم البعض.

ولا تزال إسرائيل تشن غارات مكثفة على قطاع غزة تسببت حتى الآن بسقوط آلاف القتلى والجرحى، رداً على مقاتلين من فصائل فلسطينية شنوا هجوماً على مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة السبت الماضي أي قبل أسبوع واحد.

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