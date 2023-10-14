55 عائلة أبيدت في غزة.. ومقتل 400 فلسطيني بيوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا قتلوا خلال اليوم الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.

مقتل 400 شخص

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد قتل أكثر من 400 شخص في قطاع غزة خلال يوم واحد، نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بينما أصيب نحو 1500 شخص.

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55 عائلة أبيدت

في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس السبت أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية.

وقال المتحدث "قررنا عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات والبقاء في أماكننا ومواصلة العمل".

"حكم إعدام على الجرحى"

من جهتها، دنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة ووصفتها بأنها "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.

وقالت المنظمة إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.

كما أكدت المنظمة أن لديها تقارير موثقة عن مقتل عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدمير منشات مما يمنع المواطنين من الحصول على حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي الإنساني.



وكانت إسرائيل طلبت من السكان في شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع.

"مطالبات بفتح ممر آمن"

وناشد المتحدث أشرف القدرة المستشفى الميداني الأردني بعدم مغادرة قطاع غزة.

وطالب المتحدث بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى قطاع غزة وناشد المجتنمع الدولي العمل على إخراج الجرحى والمرضى عبر ممر آمن لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وحذر القدرة من "كارثة" ستحل بالقطاع في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.

عملية برية وشيكة

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.

وقال في بيان مساء السبت: "يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال".

يشار إلى أن إخلاء شمال غزة يعني نقل نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.2 إلى منطقة الجنوب المكتظة أساساً بالسكان، وسط حصار مطبق نفذ منذ الاثنين على غزة.