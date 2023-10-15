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علييف يرفع علم أذربيجان في ناغورنو كاراباخ
أرمينيا و أذربيجان

بعد مغادرة معظم الأرمن.. علييف يرفع علم أذربيجان في كارابخ

في أول زيارة للرئيس الأذربيجاني للمنطقة الجبلية منذ استعادة باكو السيطرة عليها في هجوم أجبر معظم سكانها الأرمن على المغادرة

العربية.نت
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رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علم بلاده في عاصمة ناغورنو كاراباخ اليوم الأحد، في أول زيارة له للمنطقة الجبلية منذ استعادة باكو السيطرة عليها في هجوم أجبر معظم سكانها الأرمن على المغادرة.

وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها علييف إلى كاراباخ خلال فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.

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وقال مكتب علييف في بيان: "رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكيندي (ستيباناكرت بالأرمنية) وألقى خطابا".

طوى هجوم باكو الخاطف في سبتمبر صفحة حكم الانفصاليين الأرمن لناغورنو كاراباخ الذي استمر ثلاثة عقود.

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وفر معظم الأرمن الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألفا وكانوا يعيشون في الإقليم عبر الحدود إلى أرمينيا.

وذكر مكتب علييف أنه زار عدة أماكن وبلدات أخرى في كاراباخ ناشرا صورا للرئيس ببزة عسكرية وهو جاثيا على ركبتيه ويقبل العلم الأذربيجاني قبل رفعه.

ويدور النزاع بين أذربيجان وأرمينيا للسيطرة على ناغورنو كاراباخ منذ أواخر حقبة الاتحاد السوفياتي السابق.

خاض البلدان حربين للسيطرة على المنطقة في التسعينات وعام 2020.

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