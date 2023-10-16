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غارات إسرائيلية على غزة - رويترز
من الغارات الإسرائيلية على غزة
الشرق الأوسط

مشاريع قرارات حول غزة وإسرائيل على طاولة مجلس الأمن

القصف الإسرائيلي على غزة أسقط أكثر من 2750 قتيلا فلسطينيا

الأمم المتحدة - رويترز 
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قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يصوت في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.

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وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.

كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.

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