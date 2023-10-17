أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر إشارة الدخول لغزة

قال مراسل العربية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأضاف مراسل العربية أنه سيسمح لشاحنات الإغاثة بالدخول عبر معبر رفح عند الـ 9 صباحا.

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وأكد الهلال الأحمر المصري أن قوافل إغاثية تحركت من مدينة العريش باتجاه معبر رفح.

واحتشد مئات الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات، وكذلك فلسطينيون من حاملي الجنسيات المزدوجة، أمام بوابة معبر رفح البري بجنوب قطاع غزة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الاثنين، على أمل السماح لهم بالعبور إلى صالة المعبر الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات، الاثنين، للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وتضاربت الأنباء حول فتح معبر رفح بعدما تم الإعلان عن وقف للنار لمدة 5 ساعات في جنوب غزة لإخراج أجانب وإدخال مساعدات، في وقت أشار مراسل "العربية" و"الحدث" إلى أن أكثر من 100 شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكانت السفارة الأميركية في إسرائيل، قالت أمس الاثنين، إن تقارير إعلامية تشير إلى أنه سيتم فتح معبر رفح في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم توضح إن كان سيتم السماح للمسافرين باجتيازه أو مدة فتحه. وأضافت في بيان أنها تتوقع أن يظل الوضع عند معبر رفح "متقلبا ولا يمكن التنبؤ به".

ونصحت السفارة الأميركية رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح إذا وجدوا ذلك آمنا، لافتة إلى أنه قد يظل مفتوحا لفترة محدودة.

ومعبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقد تعرض للقصف في الجانب الفلسطيني منه، ما أعاق وصول المساعدات وخروج العالقين.

وظلت مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر لعدة أيام في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة، وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.