جديد مؤلم.. عن ابن الـ6 سنوات الذي طعن 26 مرة في شيكاغو

لا تزال تفاصيل مؤلمة تتكشف من الجريمة المروعة التي هزت الولايات المتحدة والعالم بأسره السبت الماضي، إثر طعن رجل سبعيني لطفل أميركي من أصل فلسطيني حتى الموت على بعد نحو 64 كيلومتراً غرب شيكاغو، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وفي الجديد، تبين أن الطفل وديع الفيومي احتفل بعيد ميلاده السادس قبل 8 أيام فقط من وفاته، حيث انتشرت صوره محتفلاً بتلك المناسبة .

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فيما أكد والده "عدي" أن ابنه كان طفلاً محباً وعطوفاً، قبل أن ترديه 26 طعنة وجهها جوزيف تشوبا، مالك المنزل الذي كانت عائلته تسكن فيه بشيكاغو، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن.

"دفع الثمن"

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في شيكاغو، أحمد رحاب، أن وديع "لم تكن لديه أدنى فكرة عن القضايا الأكبر التي تحدث في العالم لكنه أُجبر على دفع ثمنها".

فيما أوضح أن والدة الصغير انتقلت من الضفة الغربية إلى الولايات المتحدة قبل 12 عاماً، بينما انتقل والده قبل 9 سنوات، وولد ابنهما هنا

جريمة كراهية

يذكر أن السلطات الأميركية وجهت تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى تشوبا يوم الأحد الماضي في أعقاب طعنه الصغير حتى الموت، وإصابة أمه إصابات بالغة، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتوفي وديع الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى.

لكن من المتوقع أن تتماثل والدته حنان شاهين البالغة 32 عاماً للشفاء، وفق ما أوضح مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.

كما أشار إلى أن المحققين توصلوا إلى خلاصة مفادها أن ضحيتي هذا الهجوم استهدفا من قبل الجاني "لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر بين حماس والإسرائيليين".