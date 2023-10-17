ماكرون يعلق على فيديو حماس لأسيرة فرنسية: معيب

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حماس لأسيرة فرنسية إسرائيلية بوصفه "مشينا" و"معيبا".
وقال قصر الإليزيه، إن رئيس الجمهورية أُحيط علماً بمقطع فيديو ميا شيم، المواطنة الفرنسية الإسرائيلية، الذي نشرته حماس، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
كذلك أكد الإليزيه أن ماكرون "يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها"، مضيفاً أن "فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس".
والدة الأسيرة: أطلقوا سراح ابنتي
من جانبها، طالبت والدة الأسيرة "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها". وقالت كيرين شيم في مؤتمر صحافي في تل أبيب "أطلب من زعماء العالم إعادة ابنتي إلينا في الحالة التي هي عليها اليوم، وكذلك الرهائن الآخرين"، مضيفة "أتوسّل العالم لإعادة طفلتي إلي".
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد تحدثت، الأحد، "مع العائلات التي قُتل أو اختطف أقاربها، بما في ذلك عائلة ميا شيم".
فيما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين، أن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على الدولة العبرية.
250 أسيراً
أما الجناح المسلّح لحركة حماس، فقد أكّد، مساء الاثنين، أن هناك "ما بين 200 و250".
ونشرت كتائب القسام، الاثنين، عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، مقطعاً مصوراً لـ"إحدى الأسيرات في غزة" تظهر فيه شابة تتكلّم اللغة العبرية.
وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فقد أُسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتقول الشابة إنها محتجزة في غزة، وتدعو إلى الإفراج عنها، مؤكدة أنها تلقى معاملة جيدة.
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