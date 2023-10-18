بايدن يوضح: لهذا برأت إسرائيل من قصف مستشفى غزة

بعد تبنيه الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني الأهلي في غزة، وتلميحه إلى تورط الفصائل الفلسطينية، عاد وبرر الرئيس الأميركي جو بايدن موقفه هذا.

فحين سئل من قبل عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، ما الذي جعله يشيح بنظره عن احتمال تورط إسرائيل في تلك المأساة، أعاد السبب للبنتاغون.

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بيانات البنتاغون

إذ أوضح أن تعليقه وتلميحه بتورط "الفريق الآخر"، وليس إسرائيل، يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأميركية قبيل سفره إلى تل أبيب، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، شدد الرئيس الأميركي على أن بلاده ستردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع.

كما أشار إلى أنه طلب من نتنياهو معلومات عن المفقودين الأميركيين منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر.

وكان بايدن ألمح سابقا إلى وقوف الفصائل الفلسطينية وراء القصف الذي تعرض له مستشفى المعمداني، في ما وصف بالمذبحة من قبل الجانب الفلسطيني. وذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو "يبدو أن الطرف الآخر هو وراء الانفجار وليس أنتم"، في إشارة على ما يبدو إلى تبنيه رواية الجيش الإسرائيلي بأن حركة الجهاد وراء القصف.

كما اتهم حركة حماس بارتكاب ما سماها "فظائع" في إسرائيل.

من جهته، أثنى نتنياهو على الدعم الأميركي لإسرائيل، وجدد التأكيد على سعي بلاده لما وصفه بالقضاء على حماس. وقال "سنزيل حماس من حياتنا"، داعيا العالم إلى الاتحاد "لهزيمتها".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان اتهم إسرائيل بتنفيذ الهجوم، معلناً عدم حضور القمة الرباعية التي كان من المفترض أن تعقد اليوم في عمان، وتجمعه ببايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في حين جدد الجيش الإسرائيلي اتهاماته لحركة الجهاد باستهداف المستشفى نتيجة "عملية إطلاق صاروخ فاشلة".

بينما حملت حماس والجهاد إسرائيل المسؤولية المباشرة عن الهجوم الدامي الذي أوقع أكثر من 460 قتيلا.