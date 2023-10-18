"سفارة مابدنا نشوف".. الآلاف يهتفون من عمّان ضد إسرائيل

تظاهر نحو خمسة آلاف أردني اليوم الأربعاء، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان للتعبير عن غضبهم بعد مقتل نحو 500 شخص على الأقل مساء الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مستشفى في غزة.

ووسط تواجد أمني كثيف في المكان، هتف المتظاهرون الذي حملوا الأعلام الفلسطينية "يلا نحكي عالمكشوف سفارة مابدنا نشوف"، و"لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا سفارة أميركية على الأرض الأردنية"، بحسب "فرانس برس".

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كما أكد المتظاهرون الرفض التام للعملية الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإيصال الكهرباء، والماء والدواء والغذاء، بحسب وسائل إعلام أردنية.

"اطردوا السفير وأغلقوا السفارة"

ودان المشاركون الحرب على قطاع غزة، والتضييق على سكان القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.

كما ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اطردوا السفير وأغلقوا السفارة"، ورفعوا أيضاَ صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكتب عليها بالعربية والانكليزية "مجرم حرب" و"شركاء في الجريمة".

ومنعت قوات الأمن المحتجين الغاضبين الذين كانوا يصرخون "عالسفارة عالسفارة" من الاقتراب من مبنى السفارة الذي يقع في منطقة الرابية غرب عمان وفرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إليها.

وقدر مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" عدد المتظاهرين بنحو خمسة آلاف شخص.

تظاهرات غاضبة

وكانت عواصم عربية وأخرى إقليمية قد شهدت تظاهرات غاضبة بعد قصف لمستشفى المعمداني في غزة، أدى إلى مقتل 471 فلسطينيا وإصابة أكثر من 314 آخرين بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.

وقوبل هذا الهجوم العنيف بإدانات عربية ودولية واسعة النطاق لإسرائيل التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم الدامي موجهة الاتهام لحركة الجهاد التي نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.

هجوم حماس

وأدى الانفجار إلى تأجيج الوضع في منطقة تعاني من أزمة بعدما نفذت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، هجوما عبر الحدود ضد تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما اسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل واحتجاز رهائن.

في المقابل، ردت إسرائيل بأعنف ضربات جوية على الإطلاق على قطاع غزة المحاصر وحشدت قواتها ودباباتها على حدودها.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ما وصفها بأنها أدلة على أن صاروخا فلسطينيا أخطأ الهدف وتسبب في انفجار المستشفى.

فيما قالت حماس إن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية. ورفض متحدث باسم حركة الجهاد الاتهامات الإسرائيلية ووصفها بأنها غطاء لتبرير ارتكاب مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين.