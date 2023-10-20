حماس تطلق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية

أطلقت حركة حماس، الجمعة، سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية هما أم وابنتها.

وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية".



وقال أبو عبيدة في بيان مقتضب: "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

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ومن جانبها، أكدت إسرائيل إطلاق سراح المرأتين، نقلا عن القناة 13 الإسرائيلية.

وشنت حماس هجوما مباغتا يوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة واحتجزت العشرات من العسكريين الإسرائيليين، والمدنيين الإسرائيليين، ومن بينهم مزدوجي الجنسية.

وفي وقت سابق، أطلقت حركة حماس سراح محتجزتين أخريين لأسباب إنسانية.

وتم تسليم المحتجزتين إلى الصليب الأحمر الدولي الذي تولى إبلاغ عائلتهما.

وتعهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للخارج في حديث لقناة "العربية"، الخميس، بإطلاق سراح كافة الأسرى المدنيين.

وقال إن الحركة تنتظر وقف إطلاق النار في غزة حتى يمكنها تأمين الأسرى وإطلاق سراحهم، موضحاً أن الحركة لا تحتاج للاحتفاظ بهم.

وأكد أن الحركة ستبادل الأسرى العسكريين بكافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كاشفا أن عددهم بلغ 10000 أسير.