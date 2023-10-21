اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عنصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة - فرانس برس
عنصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

حماس: قررنا إطلاق سراح رهينتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استلامهما

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت حركة حماس، مساء السبت، إنها قررت إطلاق سراح رهينتين "لأسباب إنسانية" لكن إسرائيل "رفضت استلامهما".

يذكر أن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، كانت قد أعلنت الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

مادة اعلانية

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابة لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين من غزة جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف أن الحوار القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن سيستمر مع إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يؤدي الحوار إلى "الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات".

أول صورة للأسيرتين الأميركيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس العرب والعالم الشرق الأوسط أول صورة للأسيرتين الأميركيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس

وصرّح مصدر، لوكالة رويترز، بأن الأسيرتين الأميركيتين، اللتين أُفرج عنهما من غزة، اليوم الجمعة، موجودتان حالياً لدى "اللجنة الدولية للصليب الأحمر". ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للأسيرتين الأميركيتين، وعرّفتهما بأنهما جوديث رعنان (59 عاماً) وابنتها ناتالي رعنان (18 عاماً).

وأَسَرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى العشرات من الإسرائيليين والأجانب، خلال هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الحالي. ووفقاً لأحدث التقديرات الإسرائيلية، هناك نحو 203 أسرى في قطاع غزة، كثيرون منهم مزدوجو الجنسية وأجانب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط