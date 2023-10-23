عبروا السياج إلى غزة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأحد، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في قطاع غزة.

"للحصول على معلومات"

وقال هاغاري في إفادة صحفية: "في غزة، كانت قوات جيشنا بالقرب من الحدود للحصول على معلومات حول المختطفين والمفقودين. في هذا الوقت، قتل جندي من الجيش الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة...".

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في سياق آخر، أكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي اتصل بنظرائه المصريين واعتذر عن حادثة إطلاق النار التي حصلت على الحدود.

"تجاوزت الحدود لغزة"

فيما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس "كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة".

وأفاد مراسل العربية/الحدث في وقت سابق الأحد بأن الاشتباكات في كيسوفيم قرب غزة استمرت لأكثر من ساعتين.

تدمير جرافتين ودبابة

من جانبها، قالت كتائب القسام إنها دمرت جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خان يونس بعد عبورها السياج العازل لعدة أمتار.

وأضاف أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية المتسللة وأجبروها على الانسحاب.

وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ارتفاع عدد القتلى والجرحى

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 قتيلا و14245 مصابا.

أما في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين قتلوا منذ فجر الأحد خلال سلسة عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي، ليرتفع عدد القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 93، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.