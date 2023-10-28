إسرائيل تحبط إطلاق صاروخ من لبنان.. استهدف مسيّرة

تتصاعد التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة ويرد بضربة على موقع الإطلاق.

وأضاف اليوم السبت أنه "أحبط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. وردا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ".

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مطار بيروت يتجهز

في سياق متصل، أصدرت السلطات اللبنانية اليوم تعميما يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

فيما لم يشر التعميم الذي أصدره مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة، إلى أي تصعيد حالي على الحدود.

وصدر التعميم بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة خلال الليل.

غارة على موقع لحزب الله

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن ذلك جاء رداً على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا.

في حين ذكر التلفزيون اللبناني على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الهدوء الحذر خيِّم صباح اليوم على منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبعا "بعد ليل ساخن تخلله قصف إسرائيلي".

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد قصف متبادل واشتباكات دارت بالمنطقة منذ أن شنت فصائل فلسطينية هجوما مباغتا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.