إسرائيل تطلب مجدداً إخلاء شمال غزة.. وتلوح بعملية وشيكة

على وقع القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة بعد توغل بري محدود مساء الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنوباً.

ولوحت إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية وشيكة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت.

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فيما أوضح مراسل العربية/الحدث بأن لا جديد فيما يتعلق بالعملية البرية الإسرائيلية لاجتياح القطاع، مشيراً إلى أن الانذار الإسرائيلي يأتي ضمن إطار التحذيرات والمطالبات المستمرة لإخلاء شمال غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، إن العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر أخرى.

قصف النقب ومحيطها

في موازاة ذلك، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق قرب بئر السبع والنقب، كما تعرضت مناطق بئر السبع ومحيطها إلى قصف صاروخي، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وأعلنت حماس كذلك قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، وذلك بعد تعهدها بمواجهة هجمات إسرائيل "بكل قوة" بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن حماس أطلقت صواريخ على مدينتي بئر السبع وعسقلان، عصر اليوم .

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن صواريخها أوقعت "إصابة مباشرة لمبنى في مدينة بئر السبع". وأضافت أنها قصفت عسقلان في جنوب إسرائيل برشقة صاروخية "رداً على المجازر" بحق المدنيين.

اشتباكات شرق غزة

وكانت كتائب القسام أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون بشمال شرق غزة وفي منطقة البريج بوسط القطاع.

في حين شهد قطاع غزة انقطاعا شبه كامل للكهرباء مع توقف خدمات الإنترنت والهاتف لأكثر من 12 ساعة حتى صباح اليوم. وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هذا الانقطاع حدث بسبب القصف الإسرائيلي غير المسبوق.