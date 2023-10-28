قصف مكثف على غزة.. والعملية البرية الإسرائيلية مستمرة

تواصل إسرائيل قصفها المكثف والعنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة جواً وبراً، مع استمرار العملية البرية العسكرية التي انطلقت مساء أمس الجمعة من 3 محاور.

فقد شنت إسرائيل قصفاً بالمدفعية على مناطق عدة في غزة، مثل بيت حانون بالإضافة لغارات جوية استهدفت منطقتي التفاح وجباليا.

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واستمرت العملية البرية العسكرية في بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج، بحسب مراسل العربية/الحدث.

مقتل وإصابة العشرات

في موازاة ذلك قتل العشرات وأصيب آخرون منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، إثر قصف صاروخي إسرائيلي، على أحياء سكنية في عدد من المناطق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتركز القصف الجوي على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا بشمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على نفس المناطق.

صور مباشرة تظهر تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي لمناطق في #غزة#العربية pic.twitter.com/zgEjK61a5i — العربية (@AlArabiya) October 28, 2023

تدمير مئات المباني

كما طال القصف محيط مستشفيي الشفاء غرب مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي وسط القطاع، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية أكثر من عشر مرات على محيطهما.

وأفاد الدفاع المدني في القطاع أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية "دمرت كليا" مئات المباني في غزة، مضيفاً أن القصف الكثيف أدى إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

توسيع العملية البرية

إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات عسكرية دخلت الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية.



وأضاف المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس (تويتر سابقا) أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية يرافقها إطلاق نار كثيف.

مقتل فلسطيني بالضفة

وفي الضفة الغربية قتل فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة الساوية بمحافظة نابلس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقالت الوزارة إن الفلسطيني بلال صالح قُتل بعد إصابته برصاصة في الصدر.



كذلك قال شهود إن مستوطنين هاجموا حقول الفلسطينيين في بلدة الساوية واندلعت مواجهات أطلق خلالها المستوطنون النار باتجاه الفلسطينيين ما أدى لإصابة أحدهم بجروح خطيرة توفي على إثرها.

يذكر أن الجيش بدأ أمس هجوماً هو الأعنف منذ بدء الحرب على غزة حيث قطع الاتصالات والإنترنت في القطاع قبل إطلاق عملية برية محدودة.

7703 قتلى

وأعلن ضرب 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة خلال الليل بعدما أشار مساء الجمعة إلى "توسيع" عملياته البرية".

وارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 7703 بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم.