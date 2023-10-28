مرحلة جديدة من حرب غزة.. إسرائيل: قواتنا تعمل على الأرض

في ظل القصف المتواصل بعد ليلة دامية لم تشهد الحرب مثلها منذ 7 أكتوبر، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حماس في غزة، في الوقت الذي واصلت فيه القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف.

"مرحلة ثانية من الحرب"

وأضاف هاليفي في رسالة بثها التلفزيون "هذه الحرب لها مراحل، واليوم ننتقل إلى المرحلة الثانية. قواتنا تعمل حاليا على الأرض في قطاع غزة".

مادة اعلانية

"لا يمكننا تدمير حماس دون دخول غزة"

كما أضاف أنه "لا يمكننا تدمير حماس دون الدخول إلى غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لاستعادة الرهائن.

تأتي تصريحات الجنرال الإسرائيلي في الوقت الذي أفاد مراسل العربية بتجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق عدة في غزة.

في الأثناء، حذر الجيش الإسرائيلي، السبت، المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن "ساحة معركة"، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.

"ساحة معركة"

جاء في منشورات أسقطتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي "إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الآن، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة"، وقد حضّت المنشورات السكان على "الإخلاء الفوري" للمنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في فيديو باللغة الإنجليزية ترجم للعربية "إلى سكان غزة استمعوا بعناية وانتبهوا من أجل سلامتكم الفورية نحث جميع سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على الانتقال فورا إلى الجنوب".

"تدبير مؤقت"

وأضاف" هذا تدبير مؤقت والعودة إلى شمال القطاع ستكون ممكنة بمجرد انتهاء الاشتباكات الشديدة".

كما شدد على أن "هذا نداء عاجل من أجل سلامة المدنيين في غزة، حماس تعرض حياتكم للخطر من خلال وضع أسلحة والقوات في المدارس والمساجد والمستشفيات".

"قوة مشتركة من الدبابات والمهندسين والمشاة"

لاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده يواصلون عملياتهم البرية في غزة مساء السبت، بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة.

وجاء في بيان للجيش أنه "منذ ساعة مبكرة من مساء الجمعة، تعمل قوة مشتركة من الدبابات والمهندسين والمشاة على الأرض في شمال قطاع غزة". وقال قائد الجيش الجنرال هرتسي هليفي في خطاب له "تنفذ قواتنا عمليات برية في قطاع غزة" بغطاء مدفعي "قوي ودقيق".

تشديد الحصار وتكثيف القصف

يشار إلى أنه في اليوم الثاني والعشرين للقتال الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.