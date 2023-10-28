الأسرى ثانية.. حماس تتمسك بشرطها وإسرائيل "حرب نفسية"

مع تأكيد الجيش الإسرائيلي وجود 230 أسيراً في قطاع غزة، عادت حركة حماس للشرط ذاته.

الأسرى مقابل كل المعتقلين

فقد أعلنت الحركة في بيان السبت، مجدداً اسعدادها إطلاق سراح الأسرى لديها مقابل جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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وأوضحت حماس أنها جاهزة لصفقة تبادل تشمل كل المعتقلين الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى.

إلا أن الجيش الإسرائيلي رأى في هذا العرض "حرباً نفسية للضغط على تل أبيب".

جاء ذلك وسط تصاعد قلق أهالي الأسرى المحتجزين لدى مقاتلي حماس منذ السابع من أكتوبر، خصوصا مع توسع العملية البرية الإسرائيلية في غزة، لاسيما بعد الليلة العنيفة التي شهدها القطاع الجمعة.

حماس: جاهزون لصفقة تبادل تشمل كل المعتقلين الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى

وأعربت عائلات المحتجزين وغالبيتهم من الإسرائيليين عن "قلقها" وطالبت الحكومة بتفسيرات لتكثيف القصف. وأكدت في بيان اليوم السبت أنها تنتظر تفسيرات من الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما طالبت وزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء حكومة الحرب بلقائها هذا الصباح"، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، هدد الأهالي بالتظاهر مساء اليوم إذا لم يجتمع معهم نتنياهو وغالانت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وتطالب تلك العائلات بتفسيرات حول "كيف لا تؤثر المعارك البرية على المحتجزين وما هي ضمانات عدم مقتلهم."

من ناحية أخرى، امتنع كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي عن الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في غزة أمس الجمعة، واكتفى بالقول إن إسرائيل ستفعل ما يلزم لحماية قواتها.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل عطلت خدمات الهاتف المحمول في بداية الهجوم البري الذي بدأ مساء الجمعة، قال الأميرال دانيال

هاجاري، "إن تل أبيب تحاول تأمين قواتها ولن نفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر".

إلا أنه أكد الجيش وجود 230 أسيراً في قطاع غزة.

عزل قطاع غزة

يشار إلى أن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية ومصرية، من أجل إطلاق عدد من الأسرى، كانت أفادت بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من وجود 230 رهينة في قطاع غزة

ما دفع القوات الإسرائيلية إلى التصعيد ميدانياً، بعد أن قطعت كافة الاتصالات والإنترنت عن غزة.

وأدى انقطاع الاتصالات إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي طوال ليلة أمس.

فيما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت، أن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حماس في غزة، في الوقت الذي واصلت فيه القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف.

وأتى هذا في ظل القصف المتواصل بعد ليلة دامية لم تشهد الحرب مثلها منذ 7 أكتوبر.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في آخر حصيلة له أن عدد الأسرى لدى حماس بلغ 229 حتى الآن، مرجحا ارتفاعه.

في حين أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، سابقا أن العدد يتراوح ما بين 200 و250، مضيفة أن 50 قتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

واحتجز هؤلاء يوم السابع من أكتوبر حين نفذ مقاتلو حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وأدخلوهم إلى القطاع في غضون ساعات.